У Берліні проти українців зафіксовано у 2,5 більше злочинів, ніж проти інших груп
Відповідно до статистики правоохоронців, у столиці Німеччини на українців здійснюють більше нападів, ніж на представників інших національностей. За останній рік було зафіксовано 3250 злочинів
Про це повідомив Альянс українських організацій.
Зазначається, що на прохання відомства, депутатка від партії "Зелених" Катрін Вален зробила запит щодо статистики нападів на українців в Берліні, які були скоєні з 24 лютого 2022 року.
Згідно з отриманими даними, напади із тілесними ушкодженнями проти вихідців з України стаються у 2,5 рази частіше, аніж проти інших груп населення столиці Німеччини.
Найбільше таких інцидентів зареєстровано в районах Мітте (640) та Шарлоттенбург-Вільмерсдорф (484). При цьому в Альянсі зазначили, що правоохоронці не надали дані, чи були такі напади політично вмотивовані, хоча у поліції має бути ця інформація.
"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на ґрунті ненависті. Альянс Українських Організацій буде робити і надалі тиск на політичні установи в Берліні та Німеччині для забезпечення більшої безпеки щодо людей з України, розслідування цих випадків та їх попередження в майбутньому", - зазначили в Альянсі українських організацій.
Поліція встановила особу підозрюваного у близько 1200 з 3250 зареєстрованих випадків. Більшою мірою це були тілесні ушкодження (575), погрози (187) та образи (86). 23 розслідування призвели до судової справи.
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