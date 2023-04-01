Про це повідомив Альянс українських організацій.

Зазначається, що на прохання відомства, депутатка від партії "Зелених" Катрін Вален зробила запит щодо статистики нападів на українців в Берліні, які були скоєні з 24 лютого 2022 року.

Згідно з отриманими даними, напади із тілесними ушкодженнями проти вихідців з України стаються у 2,5 рази частіше, аніж проти інших груп населення столиці Німеччини.

Найбільше таких інцидентів зареєстровано в районах Мітте (640) та Шарлоттенбург-Вільмерсдорф (484). При цьому в Альянсі зазначили, що правоохоронці не надали дані, чи були такі напади політично вмотивовані, хоча у поліції має бути ця інформація.

"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на ґрунті ненависті. Альянс Українських Організацій буде робити і надалі тиск на політичні установи в Берліні та Німеччині для забезпечення більшої безпеки щодо людей з України, розслідування цих випадків та їх попередження в майбутньому", - зазначили в Альянсі українських організацій.

Поліція встановила особу підозрюваного у близько 1200 з 3250 зареєстрованих випадків. Більшою мірою це були тілесні ушкодження (575), погрози (187) та образи (86). 23 розслідування призвели до судової справи.