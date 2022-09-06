У Берліні запустили нове медіа для українців

Про це повідомили ініціатори створення сайту.

Сайт створили втікачі від війни для втікачів від війни. На хвилі великої міграції українські журналісти хочуть нарешті подолати багаторічний інформаційний вакуум і розповідати великій громаді Берліна про актуальне та важливе.

Сім’я "Амаль"

"Амаль" – це інтернет-платформа з новинами на дарі/фарсі, арабською та українською мовами. Це єдине медіа Німеччини, над яким разом працюють представники найбільших груп утікачів від війн та збройних конфліктів. Понад 20 журналістів із Сирії, Афганістану, Ірану та України розповідають про політику, культуру та суспільство в Берліні й Гамбурзі зокрема та в Німеччині загалом.

"Амаль" піклується, щоб новоприбулі з арабського світу, Афганістану, Ірану й України знайшли щось до душі, навіть якщо їхня німецька не на тому рівні, щоб читати Tagesspiegel або Berliner Zeitung. Щодня, крім вихідних, на сайті публікують актуальні для української громади в Берліні новини. Щотижня – кілька великих матеріалів чи колонок на важливі теми. Також усі редакції "Амаль" співпрацюють із німецькомовними медіа та регулярно надають свої статті про національні громади для місцевих ЗМІ.

З арабської "амаль" означає "надія". Після 6 років плідної роботи інших редакцій ця назва стала брендом. На фейсбуку проєкт має понад 190 тисяч підписників.

Українська команда

"Амаль Берлін Україна", ймовірно, одне із перших суспільно-політичних україномовних ЗМІ в Німеччині в новітній історії. З нагоди створення нового медіа для українців у Німеччині закордонну громаду привітав міністр МЗС Дмитро Кулеба.

Українську редакцію в Берліні почали будувати Антон Дорох, Дарка Горова та Нана Морозова – журналісти з Києва та Донецька, які змушені були переїхати в Берлін внаслідок російської війни в Україні. Незабаром презентують ще одну українську редакцію у Франкфурті-на-Майні. Керують проєктом німецькі журналістки Корнелія та Юлія Герлах.

"Амаль" виходить за підтримки Євангельської церкви Німеччини (EKD), загальнонаціональної медіакомпанії GEP (Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik), а також численних німецьких фондів і громадських організацій.

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