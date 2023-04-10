У бібліотеки Німеччини прибула українська дитяча література

Про це інформує пресслужба ініціативи "Українським дітям - українську книгу".

"Тепер українці, які вимушено тут проживають зможуть читати якісну літературу українською", - пише пресслужба.

Німеччина допомогла із доставленням дитячих книг українською мовою, завдяки співпраці з волонтерами.

Охочих долучитися до благодійної акції "Українським дітям – українську книгу" запрошують до співпраці.

Продовженням акції стала ініціатива "Українським захисникам – українську книгу", яка стартувала 17 лютого цього року. Її мета – поповнювати сучасною українською літературою бібліотечні фонди медичних закладів, де лікуються і проходять реабілітацію воїни. Перша партія із тисячі примірників книг вже надійшла у госпіталі.