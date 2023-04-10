У бібліотеки Німеччини прибула українська дитяча література
Українська дитяча література з'явилася у бібліотеках німецьких міст Філлінгену-Швенінгену та Фрайбургу
Про це інформує пресслужба ініціативи "Українським дітям - українську книгу".
"Тепер українці, які вимушено тут проживають зможуть читати якісну літературу українською", - пише пресслужба.
Німеччина допомогла із доставленням дитячих книг українською мовою, завдяки співпраці з волонтерами.
Охочих долучитися до благодійної акції "Українським дітям – українську книгу" запрошують до співпраці.
Продовженням акції стала ініціатива "Українським захисникам – українську книгу", яка стартувала 17 лютого цього року. Її мета – поповнювати сучасною українською літературою бібліотечні фонди медичних закладів, де лікуються і проходять реабілітацію воїни. Перша партія із тисячі примірників книг вже надійшла у госпіталі.
- Нагадаємо, міністерство культури раніше звітувало про початок процесу вилучення пропагандистської російської літератури із бібліотек України.
- До листопада 2022 року з українських бібліотек вилучили понад 10 млн книг, написаних російською мовою.
- За 2022 рік українські діти у європейських країнах отримали майже 600 тис. книжок завдяки благодійній акції.
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