У Білому домі заявили, що "мирний план" Китаю складно реалізувати

Про це інформує NBS.

"Китай запропонував цей план, не провівши жодної розмови між головою Сі Цзіньпіном та президентом Зеленським", - сказав Салліван.

Він додав, що Китай провів багато розмов із російською стороною. Однак на найвищих рівнях він продовжує уникати розмов з Україною.

"Дуже складно просувати таку мирну ініціативу, коли проводиться така одностороння дипломатія", - наголосив радник з нацбезпеки.

Салліван додав, що будь-який пропонований будь-ким мирний план повинен залучати Україну.

"Як президент Байден постійно говорив: нічого про Україну без України. І це стосується цієї ініціативи, як і будь-якої іншої", - підсумував він.