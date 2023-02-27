У Білому домі заявили, що "мирний план" Китаю складно реалізувати
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що "мирний план" Китаю важко реалізувати, оскільки він не враховує позиції усіх сторін
Про це інформує NBS.
"Китай запропонував цей план, не провівши жодної розмови між головою Сі Цзіньпіном та президентом Зеленським", - сказав Салліван.
Він додав, що Китай провів багато розмов із російською стороною. Однак на найвищих рівнях він продовжує уникати розмов з Україною.
"Дуже складно просувати таку мирну ініціативу, коли проводиться така одностороння дипломатія", - наголосив радник з нацбезпеки.
Салліван додав, що будь-який пропонований будь-ким мирний план повинен залучати Україну.
"Як президент Байден постійно говорив: нічого про Україну без України. І це стосується цієї ініціативи, як і будь-якої іншої", - підсумував він.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету. Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- 25 лютого Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе