У Білому домі заявили, що США зосереджені на передачі Україні засобів ППО

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Кірбі наголосив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, але й союзниками й партнерами, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.

"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – зауважив представник Білого дому.