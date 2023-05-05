У Білому домі заявили, що США зосереджені на передачі Україні засобів ППО
США приділяють велику увагу забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.
Кірбі наголосив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, але й союзниками й партнерами, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.
"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – зауважив представник Білого дому.
- Нагадаємо, минулого тижня командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ отримали 98% вмісту пакетів військової допомоги з боку Заходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 37.91
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе