У Білопіллі на Сумщині від російського артобстрілу загинув батько з дитиною

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог вчергове випробовує Сумщину. Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей, давно втративши все людське", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок обстрілу загинули цивільні особи - батько і син.

"Ворог вкотре підтвердив свої злочинні наміри – знищити наш народ. У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде! Відповісте обов’язково. За кожне втрачене життя українців", - додали в адміністрації.

Як повідомляє Суспільному міський голова Юрій Зарко, це сталося близько 16:20. Він також додав, що були потужні вибухи у центрі міста.

"Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", - зазначив Зарко.

За попередньою інформацією, влучання сталося неподалік від місцевого гуртожитку, кінотеатру та житлового будинку.