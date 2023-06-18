У Білопіллі на Сумщині від російського артобстрілу загинув батько з дитиною
У неділю, 18 червня, внаслідок російського артилерійського обстрілу міста Білопілля Сумської області загинули батько із сином
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Ворог вчергове випробовує Сумщину. Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей, давно втративши все людське", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок обстрілу загинули цивільні особи - батько і син.
"Ворог вкотре підтвердив свої злочинні наміри – знищити наш народ. У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде! Відповісте обов’язково. За кожне втрачене життя українців", - додали в адміністрації.
Як повідомляє Суспільному міський голова Юрій Зарко, це сталося близько 16:20. Він також додав, що були потужні вибухи у центрі міста.
"Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках", - зазначив Зарко.
За попередньою інформацією, влучання сталося неподалік від місцевого гуртожитку, кінотеатру та житлового будинку.
- Протягом доби росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська громади. Унаслідок атаки є значні руйнування.
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