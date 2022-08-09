У Білорусь поблизу кордону з Україною прибув черговий вантажний літак армії РФ

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Літак Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RA-78842 прибув в аеропорт "Гомель" сьогодні в районі 15:30 і полетів в районі 18:05.

Повідомляється, що це вже третій Іл-76 ВКС РФ, який прилетів до Гомеля за останні три дні. Після прильоту літака, на виїзді з міста по трасі М5 в напрямку перетину трас М5 і М8 було помічено рух двох тралів, кожен з яких перевозив по чотири ракети, імовірно під ЗРК С-300/С-400.

Примітно, що маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли Іл-76 ВКС РФ вже привозив партію ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Імовірно, трали могли транспортувати ракети на аеродром в Зябрівці, який контролюється силами ЗС РФ.

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