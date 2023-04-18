У Білорусі анонсували навчання сил територіальної оборони

Про це стало відомо з telegram.

"З 18 до 21 квітня в Новогрудському та Кореличському районах Гродненської області під керівництвом заступника голови обласного виконавчого комітету проводять командно-штабне навчання із силами територіальної оборони", - йдеться у дописі.

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Також зазначається, що під час навчання територіальними військами у взаємодії з органами внутрішніх справ і підрозділами з надзвичайних ситуацій буде "відпрацьовано питання охорони об'єктів життєзабезпечення населення та підтримання воєнного стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями".

Зокрема додається, що у навчанні також візьме участь сформований у Кошелевській сільській раді Новогрудського району загін народного ополчення.