У Білорусі ховають вояків Лукашенка, що пішли найманцями на війну з Україною
У Білорусі поховали окупантів, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями й воювали проти України
Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.
"У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК", - зазначили в ГУР Міноборони.
Так, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником провели в Мар'їній Гірці Мінської області, де базується 5-а окрема бригада спеціального призначення. В Осиповичах Могильовської області, де базується 51-а змішана артилерійська група, поховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.
"Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась", - зауважили в українській розвідці.
- 21 травня у складі Збройних Сил України з'явився білоруський національний полк..
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