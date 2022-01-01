У Білорусі кількість політв'язнів сягнула майже 1000 осіб
Кількість політичних в'язнів у Білорусі збільшилася до 970 осіб
Про це повідомляє DW.
За інформацією білоруського правозахисного центру "Вясна", у грудні 2021 року політв'язнів у Білорусі побільшало на 82 особи. Загалом у в'язницях зараз утримуються 970 політв'язнів, у тому числі члени "Вясни" та голова організації Алесь Беляцький.
Протягом грудня режим Лукашенка в Білорусі продовжував кримінальне переслідування громадян з політичних мотивів, призначаючи демонстративно жорсткі покарання окремим політв'язням, йдеться у звіті правозахисників.
Крім того, не припиняються затримання за участь у мирних акціях протесту та використання біло-червоно-білої символіки. За даними "Вясни", за грудень суди призначили 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 добу.
"Катування, як і раніше, застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - наголошується в доповіді.
Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко стверджує, що у Білорусі немає жодного політичного ув'язненого.
- Нагадаємо, 30 грудня 2021 року суд Залізничного району Гомеля визнав екстремістськими матеріали Telegram-каналу білоруської правозахисної організації "Вясна".
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