У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав умову, за якої у Білорусі можуть розмістити війська Росії
Про це повідомляє БелТА.
"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь – вони будуть тут розміщені негайно", – сказав політик.
За словами Лукашенка, у разі загрози, Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб". Політик сказав, якщо буде мало, введуть "всі збройні сили Росії".
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