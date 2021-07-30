У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову

Про це повідомляє БелТА.



"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь – вони будуть тут розміщені негайно", – сказав політик.



За словами Лукашенка, у разі загрози, Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб". Політик сказав, якщо буде мало, введуть "всі збройні сили Росії".

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