У Білорусі нараховується 3 тис. політв'язнів, - Наталія Радіна

З такою заявою виступила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна, інформує Еспресо.TV.



За її словами, диктаторські режими на теренах колишнього СРСР навчилися "пристосовуватися" до методики оцінювання кількості політв'язнів й судять їх за тими статтями, які не завжди оцінюються як політичні.



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Наприклад, за "насильство щодо працівника правоохоронних органів", що у Білорусі зараз, стверджує Радіна, є політичною статтею.

Тому у Білорусі нині є не 800-900 політв'язнів, як, зокрема, заявляє знятий з державної реєстрації білоруський правозахисний центр "Весна", а "не менше 3 тис. людей", каже Наталія Радіна.