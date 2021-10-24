У Білорусі нараховується 3 тис. політв'язнів, - Наталія Радіна
Реальна кількість білорусів, що утримується в місцях позбавлення волі за політичними статтями, є значно вищою за ті 800-900 осіб, яких називають деякі правозахисники
З такою заявою виступила опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна, інформує Еспресо.TV.
За її словами, диктаторські режими на теренах колишнього СРСР навчилися "пристосовуватися" до методики оцінювання кількості політв'язнів й судять їх за тими статтями, які не завжди оцінюються як політичні.
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Наприклад, за "насильство щодо працівника правоохоронних органів", що у Білорусі зараз, стверджує Радіна, є політичною статтею.
Тому у Білорусі нині є не 800-900 політв'язнів, як, зокрема, заявляє знятий з державної реєстрації білоруський правозахисний центр "Весна", а "не менше 3 тис. людей", каже Наталія Радіна.
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