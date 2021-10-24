У Білорусі коронавірусом хворіє кожен сьомий. Зараз щодня вмирає по 200 людей, - журналістка Наталія Радіна

Про це передає Еспресо.TV.



"Насправді хворіє понад мільйон людей. Про це було проведено розслідування. Й "Білі халати" (профспілка білоруських медиків - ред.), Їх телеграм канал, опублікував, що за їхніми підрахунками захворіли близько 1 млн 300 тис. осіб на даний момент", - розповіла вона в інтерв'ю незалежному порталу Nexta, що вийшло сьогодні, 24 жовтня 2021 року.



"Близько 200 осіб сьогодні щодня помирає від коронавірусу", - зазначила Наталія Радіна.



Відповідну статистику режим Лукашенка, додала Радіна, навмисне занижує.



"Це величезні цифри. Те, що нам каже влада, ці цифри занижені в 50-60 разів", - сказала Наталія Радіна.



"Люди вмирають через нестачу ліків, через нестачу кисню. Через те, що немає достатньо обладнання. Через те, що не обстежуються належним чином", - підсумувала журналістка.Крім того, пенсіонерів в Білорусі, як вона зазначила, "не дуже-то хочуть лікувати".Після звільнення з в'язниці Наталія Радіна виїхала з Білорусі.На даний час вона живе та працює у Польщі.