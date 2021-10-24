У Білорусі коронавірусом хворіє кожен сьомий. Зараз щодня вмирає по 200 людей, - журналістка Наталія Радіна
Відома білоруська журналістка й опозиціонерка, головна редакторка найстаршого в країні інформаційно-аналітичного інтернетвидання "Хартыя'97" (діє з 1998 року) й в минулому політув'язнена Наталія Радіна озвучила неофіційну ковідну статистку у 9,4-мільйонній Республіці Білорусь
Про це передає Еспресо.TV.
"Насправді хворіє понад мільйон людей. Про це було проведено розслідування. Й "Білі халати" (профспілка білоруських медиків - ред.), Їх телеграм канал, опублікував, що за їхніми підрахунками захворіли близько 1 млн 300 тис. осіб на даний момент", - розповіла вона в інтерв'ю незалежному порталу Nexta, що вийшло сьогодні, 24 жовтня 2021 року.
"Близько 200 осіб сьогодні щодня помирає від коронавірусу", - зазначила Наталія Радіна.
Відповідну статистику режим Лукашенка, додала Радіна, навмисне занижує.
"Це величезні цифри. Те, що нам каже влада, ці цифри занижені в 50-60 разів", - сказала Наталія Радіна.
"Люди вмирають через нестачу ліків, через нестачу кисню. Через те, що немає достатньо обладнання. Через те, що не обстежуються належним чином", - підсумувала журналістка.
Крім того, пенсіонерів в Білорусі, як вона зазначила, "не дуже-то хочуть лікувати".
Довідка
Після звільнення з в'язниці Наталія Радіна виїхала з Білорусі.
На даний час вона живе та працює у Польщі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе