У Білорусі почалися навчальні збори для військовозобов'язаних
У ході зборів посадовими особами виконавчих комітетів та адміністрації буде відпрацьовано комплекс заходів, пов'язаних із формуванням територіальних військ та підготовкою їх до виконання завдань територіальної оборони
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі.
У період з 11 травня по 2 червня у Гомелі, Мозирському районі та Ленінському районі Мінська проводяться навчальні збори з військовозобов'язаними, призначеними для комплектування органів управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ.
"На завершальному етапі зборів військовозобов'язані візьмуть участь у командно-штабних навчаннях під керівництвом заступників голів Гомельського обласного та Мінського міського виконавчих комітетів". - ідеться у повідомленні.
У відомстві додали, що в ході навчань підрозділи територіальних військ мають охороняти об'єкти життєзабезпечення, забезпечувати громадський порядок на вулицях міст спільно з особовим складом органів внутрішніх справ.
- 6 травня відбулася чергова ротація підрозділів збройних сил РБ, які охороняють кордон з Україною. Попередня подібна ротація була в середині лютого 2023 року.
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