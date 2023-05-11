Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі.

У період з 11 травня по 2 червня у Гомелі, Мозирському районі та Ленінському районі Мінська проводяться навчальні збори з військовозобов'язаними, призначеними для комплектування органів управління територіальної оборони та військових частин територіальних військ.

"На завершальному етапі зборів військовозобов'язані візьмуть участь у командно-штабних навчаннях під керівництвом заступників голів Гомельського обласного та Мінського міського виконавчих комітетів". - ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в ході навчань підрозділи територіальних військ мають охороняти об'єкти життєзабезпечення, забезпечувати громадський порядок на вулицях міст спільно з особовим складом органів внутрішніх справ.