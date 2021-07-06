У Білорусі припинили мовлення українського телеканалу KVARTAL TV
Мінінформації Білорусі анулювало дозвіл на мовлення українських телеканалів UA і KVARTAL TV
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформації Республіки Білорусь.
"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", - йдеться у заяві.
Як зазначається, підставою для прийняття рішення стало "порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ".
У пресслужбі додали, що в ефірі українських телепрограм була виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення.
Довідка: Квартал TV — український розважальний телеканал, що входить до медіаконгломерату "1+1 Media". Телеканал розпочав мовлення 8 серпня 2016 року.
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