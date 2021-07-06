У Білорусі припинили мовлення українського телеканалу KVARTAL TV

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформації Республіки Білорусь.

"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", - йдеться у заяві.

Як зазначається, підставою для прийняття рішення стало "порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ".

У пресслужбі додали, що в ефірі українських телепрограм була виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення.



Довідка: Квартал TV — український розважальний телеканал, що входить до медіаконгломерату "1+1 Media". Телеканал розпочав мовлення 8 серпня 2016 року.

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