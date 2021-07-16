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У Білорусі режим прийшов з обшуками до журналістів "Белсату" та "Радыё Свабода": є затримані

16 липня, 2021 п'ятниця
11:47
Світ

Зранку 16 липня білоруський режим провів обшуки в домах журналістів у Мінську, Гродно, Гомелі, Бересті та Пінську

Про це передає білоруська служба "Радіо Свобода".

Силовики прийшли до квартири журналіста "Радіо Свобода" Валентина Жданка. У його будинку ведеться обшук.

Колишню журналістку "Свободи" Іну Студзінську затримали, а в жовтні 2020 року її акредитацію на роботу в Білорусі анулювали.  Дружина журналіста "Свободи" Олега Груздзіловича повідомила про затримання чоловіка.

"Олежку забрали в наручниках. Його і мої телефони, усі комп’ютери та ноутбуки вивезли. Було 9 осіб. Вони також забрали з моєї кишені всі гроші, навіть білоруські рублі. Також 300 доларів, які залишились на все життя. Ми чекали цього щодня ", - написала вона.

Ведучий ток-шоу "Кожен з нас" на телеканалі "Белсат" та курсів "Мова наново" Гліб Лободенко повідомив про обшук у своєму будинку.

Силовики також прийшли за Галиною Абакунчик, яка співпрацювала з "Белсатом". Відповідно до статті 293 Кримінального кодексу, Ганну Галоту, ведучу програми "Лукаві новини" на телеканалі "Белсат", затримали.

Обшуки розпочались у гомельського журналіста Євгена Меркіса, і для нього це вдруге за рік - попередній був у лютому, написав Меркіс у Facebook.

Співробітники Берестейського відділу карного розшуку відвідали журналіста Віктора Ярошука в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Журналіста не затримали. Обшуки також проводились у квартирах пінського журналіста Андрія Якимуша та його матері. Сам Якимуш перебуває за кордоном.

Як повідомляло Єврорадіо, силовики з самого ранку обшукували квартиру журналіста Ігора Ільяша, чоловіка політв'язня "Белсату" Катерини Андрєєвої. Вони у співавторстві написали книгу "Білоруський Донбас" про участь білорусів у бойових діях на сході України, яку пізніше влада Білорусі визнала "екстремістською".

Також силовики провели обшук у гродненського журналіста-фрілансера Олексія Кайріса. У Гродно також приїхали до журналістів Павла Можейка та Христини Чарнявської, які співпрацюють з "Белсатом". Фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка розшукують.

Олесь Левчук та Мілана Харитонова, берестейські журналісти, які писали матеріали для "Белсату", перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

Також обшук розпочався у директора громадського об’єднання "Екодом" Марини Дубіної за місцем проживання за статтями 293 Кримінального кодексу "організація масових заворушень" та 342 "організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок". Самої Дубіної немає вдома.

Обшук проводили в правозахисниці Галина Устінової. Галина є членом правління "Правової ініціативи"

14 липня в офісах 23 неурядових організацій - від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів - провели перетруси. Було затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали також 15 липня. Раніше міністр закордонних справ Володимир Макей попереджав, що громадянське суспільство "зникне в Білорусі" у відповідь на розширення санкцій проти Лукашенко та його оточення.

свобода слова
репресії у Білорусі
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