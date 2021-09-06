У Білорусі засудили до 11 років позбавлення волі опозиціонерку Колесникову

Відповідне рішення 6 вересня виніс Мінський обласний суд, передає Медуза.

Лідерку білоруської опозиції Марію Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі. Максим Знак, що проходив з Колесникової по одній справі про спробу захоплення влади, засуджений до 10 років колонії.

Їх визнали винними в змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом (ч.1 ст. 357 КК), закликах до дій, що загрожує національній безпеці Білорусі (ч.3 ст. 361 КК), і створення екстремістського формування і керівництві їм (ч. 1 ст. 361-1 КК).

Слухання проходили в закритому режимі. Подробиці звинувачень не розголошувалися. Публічно була оголошена тільки резолютивна частина вироку.

Як відомо, Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади. Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика.

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