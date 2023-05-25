Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Уночі ворог завдав чергового масованого дронового удару по всій території країни. У Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПЛА, є знеструмлені споживачі в одному з районів", - ідеться в повідомленні.

Через обстріли прифронтових і прикордонних із РФ територій у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області – шість.

Після попереднього обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині.

"Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях", - розповіли у Міненерго.

Там зазначили, що через технологічні порушення без світла тимчасово були абоненти на Миколаївщині та Одещині, але нині їх уже заживили.

На Київщині без світла залишаються 3,2 тис. споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

"Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - резюмували в Міненерго.