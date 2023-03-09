У Болгарії кандидат у депутати викинув із балкона мерії Софії український прапор, назвавши його "фашистським"
У Болгарії кандидат у депутати Атанас Стефанов викинув із балкона мерії Софії український прапор. Він заявив, що стягу там не місце, і назвав його "фашистським"
Відповідне відео виклав у Facebook лідер ПП МИР Симеон Славчев, який також бере участь у передвиборній гонці на майбутніх дострокових виборах 2 квітня.
На ролику видно, як політик під вигук "Ура!" знімає прапор України з балкона і кидає його донизу. Потім стяг зневажливо перетягують до квіткового горщика.
"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо узаконювати фашистів і Голокост", – прокоментував Атанас Стефанов свій учинок.
Водночас Симеон Славчев заявив, буцімто український прапор перебував на будівлі мерії Софії незаконно.
"Розміщення закордонних прапорів на болгарських інституціях - це серйозна провокація, шкода державності та нейтралітету Болгарії, що ще більше розділяє наше суспільство. Саме тому кандидат у депутати від партії МИР Атанас Стефанов прибрав український прапор", - написав він.
- Раніше 50 депутатів від проросійських партій вимагали визнати неконституційним рішення парламенту Болгарії від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні. Однак 7 березня конституційний суд Болгарії визнав законною військову допомогу Україні.
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