Відповідне відео виклав у Facebook лідер ПП МИР Симеон Славчев, який також бере участь у передвиборній гонці на майбутніх дострокових виборах 2 квітня.

На ролику видно, як політик під вигук "Ура!" знімає прапор України з балкона і кидає його донизу. Потім стяг зневажливо перетягують до квіткового горщика.

"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо узаконювати фашистів і Голокост", – прокоментував Атанас Стефанов свій учинок.

Водночас Симеон Славчев заявив, буцімто український прапор перебував на будівлі мерії Софії незаконно.

"Розміщення закордонних прапорів на болгарських інституціях - це серйозна провокація, шкода державності та нейтралітету Болгарії, що ще більше розділяє наше суспільство. Саме тому кандидат у депутати від партії МИР Атанас Стефанов прибрав український прапор", - написав він.