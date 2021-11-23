У Болгарії сталася ДТП із загорянням автобуса: загинули 45 людей

Про це передає BGNES.

ДТП сталася на автомагістралі "Струма" близько третьої ночі за місцевим часом. Далі автобус загорівся.

"На 31-му кілометрі траси сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 52 людини, в результаті чого виникла пожежа. Загинули 45 людей. На місці керує ситуацією глава МВС. Оперативно-розшукові заходи тривають, але пожежа сталася в результаті нещасного випадку. Решта постраждалих доставлені в лікарню, їх стан не важкий", - повідомив журналістам начальник пожежної охорони Нікола Ніколов.

Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.

Рух трасою тимчасово обмежили.

Мер болгарського міста Перник заявив, що точна причина аварії поки не відома, розглядають кілька версій.

"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. З учорашнього дня йде дощ, ділянка пряма з ухилом, - сказав Станіслав Владимиров.







Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, однак достеменно не відомо дані всіх загиблих, оскільки, як пояснюють в МВС Болгарії, "туристи могли пересідати з одного автобусу в інший". У МЗС України заявили, що з'ясовують, чи є серед жертв українці. "Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", - написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.



Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії. ???????? @UKRinBGR #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

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