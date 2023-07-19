У Болгарії затримали чоловіка, який в соцмережах погрожував убити міністра оборони
У столиці Болгарії, Софії, затримали чоловіка, який у соцмережах надсилав повідомлення з залякуваннями та погрожував міністру оборони вбивством
Про це пише Novinite.
Окружна прокуратура Софії висунула звинувачення 39-річному чоловіку за погрози вбивством міністру. Правоохоронці не повідомляють, якому саме міністру погрожували, але за інформацією Національного радіо, це був міністр оборони Тодор Тагарев.
Прокуратура заявляє, що 4 липня обвинувачений погрожував вбивством міністру, надіславши йому повідомлення з погрозами в особистий профіль у соцмережах.
Чоловіка затримали на строк до 72 годин. Клопотання про обрання в якості запобіжного заходу "тримання під вартою" перебуває на розгляді суду.
Видання пише, що це вже не перша погроза високопосадовцю в країні. 24 жовтня 2021 року у місті Варна Любомир Яков надіслав на електронну пошту Міністерства юстиції два повідомлення, в яких написав, що має пістолет і збирається вбити очільника міністерства Іву Мітеву.
На наступний день, вже в Софії, з особистої електронної пошти Яків надіслав на електронну пошту народного депутата лист, що збирається вбити прем'єра Бойка Борисова.
Після визнання провини 26-річний Яків отримав 7,5 місяців позбавлення волі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе