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У Болгарії затримали чоловіка, який в соцмережах погрожував убити міністра оборони

19 липня, 2023 середа
11:05
Світ Болгарія

У столиці Болгарії, Софії, затримали чоловіка, який у соцмережах надсилав повідомлення з залякуваннями та погрожував міністру оборони вбивством

Про це пише Novinite.

Окружна прокуратура Софії висунула звинувачення 39-річному чоловіку за погрози вбивством міністру. Правоохоронці не повідомляють, якому саме міністру погрожували, але за інформацією Національного радіо, це був міністр оборони Тодор Тагарев.

Прокуратура заявляє, що 4 липня обвинувачений погрожував вбивством міністру, надіславши йому повідомлення з погрозами в особистий профіль у соцмережах.

Чоловіка затримали на строк до 72 годин. Клопотання про обрання в якості запобіжного заходу "тримання під вартою" перебуває на розгляді суду.

Видання пише, що це вже не перша погроза високопосадовцю в країні. 24 жовтня 2021 року у місті Варна Любомир Яков надіслав на електронну пошту Міністерства юстиції два повідомлення, в яких написав, що має пістолет і збирається вбити очільника міністерства Іву Мітеву.

На наступний день, вже в Софії, з особистої електронної пошти Яків надіслав на електронну пошту народного депутата лист, що збирається вбити прем'єра Бойка Борисова.

Після визнання провини 26-річний Яків отримав 7,5 місяців позбавлення волі.

Болгарія
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