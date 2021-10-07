У Болгарії затримали двох литовців та росіянина за підозрою в шпіонажі
У Болгарії затримали громадянина РФ та двох литовців за підозрою в крадіжці інформації з військового заводу
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними МВС, 24-річний і 59-річний громадяни Литви, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі в місті Казанлик. Їхня діяльність була пов’язана з інноваційними технологіями.
Всі троє перебували в відпустці до 17 вересня, після чого не вийшли на роботу. На заводі виявили зникнення конфіденційних документів.
Їх затримали 5 жовтня на кордоні з Грецією. За даними МВС, у автомобілях виявили документи і предмети, які, імовірно, "мають пряме відношення до предмету доказів".
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