У Болгарії затримали сімох людей у справі про загибель 18 мігрантів у вантажівці

Про це повідомляє видання AP.

Стало відомо, що директор Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов підтвердив, що всі жертви померли від удушення. Він заявив, що йдеться про найбільший смертоносний інцидент за участю мігрантів у Болгарії.

Окрім цього, Сарафов також сказав, що люди загинули за 10-12 годин до того, як вантажівка була знайдена, і що контрабандисти втекли з місця події після того, як помітили смерті.

Протягом доби після виявлення вантажівки в різних районах Болгарії були затримані семеро підозрюваних. Попередні дані вказують, що вони належали до організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням мігрантів від кордону з Туреччиною до кордону Болгарії та Сербії за 5-7 тисяч євро.

За словами міністра охорони здоров'я Болгарії Асена Меджидієва, поліція також знайшла у вантажівці 34 вцілілих мігрантів, більшість з яких були у дуже поганому фізичному стані.