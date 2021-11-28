У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
В пункті пропуску "Бориспіль" за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу "Київ – Барселона", охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки фальшиві виїздні документи
Це мало місце учора, 27 листопада 2021 року. Вірмени пред'явили закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними, повідомляє сьогодні, 28 листопада, Державна прикордонна служба України.
За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ - Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.
Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за $10 тис..
Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.
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