У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України

Це мало місце учора, 27 листопада 2021 року. Вірмени пред'явили закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними, повідомляє сьогодні, 28 листопада, Державна прикордонна служба України.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ - Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за $10 тис..

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.





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