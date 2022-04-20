У Бородянці окупанти зруйнували або пошкодили близько тисячі будинків і розстріляли близько сотні мирних жителів, - в. о. голови селищної ради

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону в. о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, передає Еспресо.TV.



"На сьогодні з-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні і рідні, близькі їх поховали в себе на подвір'ї або на городі, частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це буде біля сотні", - сказав Єрко.



Крім того, росіяни знищили в Бородянці 8 житлових багатоквартирних будинків і пошкодили 32 таких будинки, а також повністю зруйнували близько 500 приватних осель і пошкодили ще близько 450.



"На сьогодні ми разом із комунальними підприємствами області і волонтерами з усієї України розібрали всі завали. Знищено повністю 8 будинків, 32 будинки пошкоджені частково, на території нашої громади знищено приватні будинки - це біля 500 будинків знищені повністю. Частково зруйновані або зазнали уражень ще 450 будинків. Біля тисячі будинків на території нашої громади зазнали пошкоджень або знищені", - сказав Єрко.



Також в. о. голови селищної ради додав, що окупанти пошкодили пам'ятник українським ветеранам війни.



"Пам'ятник героям АТО був розстріляний, місцеві люди його повернули, більш-менш склеїли", - розповів Єрко.

Нагадаємо, раніше президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії відвідали звільнену від російських окупантів Бородянку.