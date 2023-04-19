Про це він написав у twitter.

Посадовець подякував міністру оборони Туреччини Хулусі Акару та повідомив, що Україна продовжує консультації з Туреччиною, ООН та іншими партнерами щодо забезпечення реалізації "зернової угоди".

"Огляди суден відновлюються, попри спроби РФ зірвати угоду. З Туреччиною, ООН та іншими партнерами ми продовжуємо консультації щодо шляхів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов’язань усіх сторін. Вдячний міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог і чітку позицію щодо підтримки роботи угоди", - пише він.