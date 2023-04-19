У Босфорі попри протидію РФ відновили інспекцію суден, залучених до "зернової" угоди, - Кубраков
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що було відновлено інспекцію суден, залучених до "зернової" угоди, проти спроби Росії їх блокувати
Про це він написав у twitter.
Посадовець подякував міністру оборони Туреччини Хулусі Акару та повідомив, що Україна продовжує консультації з Туреччиною, ООН та іншими партнерами щодо забезпечення реалізації "зернової угоди".
"Огляди суден відновлюються, попри спроби РФ зірвати угоду. З Туреччиною, ООН та іншими партнерами ми продовжуємо консультації щодо шляхів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов’язань усіх сторін. Вдячний міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог і чітку позицію щодо підтримки роботи угоди", - пише він.
- У понеділок, 17 квітня, російська сторона вдруге з листопада 2022 року заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
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