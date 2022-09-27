У боях біля Бахмута загинув боєць полку "Пагоня" з позивним Жнець

Про це йдеться в офіційному повідомленні полку в телеграмі.

За інформацією полку, Жнець воював за Україну у війні з Росією з 2017 року.

"Це був чесний і справедливий хлопець, усім серцем відданий боротьбі за волю. У нього залишилося 2 дітей та дружина", – зазначають у полку.

Згідно з повідомленням, ще один боєць полку "Пагоня" був легко поранений, але невдовзі повернеться у стрій.

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