У боях біля Бахмута загинув боєць полку "Пагоня" з позивним Жнець
В Україні загинув боєць білоруського полку "Пагоня" з позивним Жнець, який воював проти росіян від 2017 року
Про це йдеться в офіційному повідомленні полку в телеграмі.
За інформацією полку, Жнець воював за Україну у війні з Росією з 2017 року.
"Це був чесний і справедливий хлопець, усім серцем відданий боротьбі за волю. У нього залишилося 2 дітей та дружина", – зазначають у полку.
Згідно з повідомленням, ще один боєць полку "Пагоня" був легко поранений, але невдовзі повернеться у стрій.
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