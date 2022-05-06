У боях на Харківщині загинув чемпіон України з бігу
Чемпіон України з бігу Олександр Сербінов загинув у боях в Харківській області
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
Легкоатлет Олександр Сербінов пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Олександр проявив особисту мужність та вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна. Сумуємо, пам'ятатимемо і ніколи не пробачимо…", - йдеться у заяві Мінспорту.
Сербінов - багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України з бігу на 400 м та 800 м. Був кандидатом у майстри спорту.
Також Сербінов був партнером незрячого бігуна Валерія Гаврилюка, з яким вони виступали на ЧС і посіли 8 місце у забігу на 100 м.
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