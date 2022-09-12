Про це повідомила працівниця Національної опери Лариса Тарасенко.

"Сьогодні, 12 вересня 2022 року, у бою під Майорськом загинув Шаповал Олександр Миколайович, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка. На символічних фото Олександр Шаповал – Паганіні та воїн-гранатометник Збройних сил України, доброволець. Вічна слава і пам'ять герою!" – написала вона.

Згодом про смерть артиста повідомила і журналістка Валентина Самченко.