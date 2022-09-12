У бою під Майорськом загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
На фронті під Майорськом на Донеччині загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України та педагог Олександр Шаповал. Йому було лише 47 років
Про це повідомила працівниця Національної опери Лариса Тарасенко.
"Сьогодні, 12 вересня 2022 року, у бою під Майорськом загинув Шаповал Олександр Миколайович, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка. На символічних фото Олександр Шаповал – Паганіні та воїн-гранатометник Збройних сил України, доброволець. Вічна слава і пам'ять герою!" – написала вона.
Згодом про смерть артиста повідомила і журналістка Валентина Самченко.
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