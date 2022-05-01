У бою з рашистами поліг кіборг, миротворець в Іраку, фотолітописець ДАПу Руслан "Багдад" Боровик

Чоловік був десантником і служив у 95-ій бригаді на командирській посаді. Першою інформація стосовно його загибелі з'явилася на сторінці військового, пізніше у коментарі газеті "Вечірній Київ" її підтвердила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає Еспресо.TV.



До останньої своєї мобілізації Боровик працював керівником культурних проєктів у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА.



"Кілька останніх років працював у нашому Центрі допомоги учасникам антитерористичної операції, де допомагав таким самим ветеранам", - зазначила Марина Хонда.



"Руслану був всього 41 рік. На жаль, війна забирає найкращих.



Щирі співчуття рідним і близьким. Спочивай з миром, Руслан", - додала посадовиця.



Довідка







Під час параду на Хрещатику







Руслан Боровик з доньками



На сході України





Руслана Боровика добре знали в українській столиці.



Він ніколи не лишався осторонь важливих і суспільно значущих подій. Був талановитим фотографом.



Приймав активну участь у Революції Гідності (зима 2013-2014 років).



Потім воював на Донбасі.



З початком нового повномасштабного російського вторгнення (24 лютого 2022 року) пішов на фронт добровольцем.



У Руслана лишилася дружина і двоє донечок.





Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb