У бою з рашистами поліг кіборг, миротворець в Іраку, фотолітописець ДАПу Руслан "Багдад" Боровик
В ніч з 30 квітня на 1 травня 2022 року під час виконання бойового завдання віддав життя за Україну учасник миротворчої місії в Іраку та боїв за Донецький аеропорт, що вів фотохроніку боїв за ДАП, майданівець, громадський діяч та співробітник Київської міської державної адміністрації Руслан Боровик (позивний "Багдад")
Чоловік був десантником і служив у 95-ій бригаді на командирській посаді. Першою інформація стосовно його загибелі з'явилася на сторінці військового, пізніше у коментарі газеті "Вечірній Київ" її підтвердила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає Еспресо.TV.
До останньої своєї мобілізації Боровик працював керівником культурних проєктів у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА.
"Кілька останніх років працював у нашому Центрі допомоги учасникам антитерористичної операції, де допомагав таким самим ветеранам", - зазначила Марина Хонда.
"Руслану був всього 41 рік. На жаль, війна забирає найкращих.
Щирі співчуття рідним і близьким. Спочивай з миром, Руслан", - додала посадовиця.
Довідка
Під час параду на Хрещатику
Руслан Боровик з доньками
На сході України
Руслана Боровика добре знали в українській столиці.
Він ніколи не лишався осторонь важливих і суспільно значущих подій. Був талановитим фотографом.
Приймав активну участь у Революції Гідності (зима 2013-2014 років).
Потім воював на Донбасі.
З початком нового повномасштабного російського вторгнення (24 лютого 2022 року) пішов на фронт добровольцем.
У Руслана лишилася дружина і двоє донечок.
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