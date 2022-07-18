Про це свідчить опитування телеканалу ITV.

Виступ Сунака назвали найкращим 24% глядачів. Голова спеціального комітету із закордонних справ палати громад Том Тугендхат та молодший міністр з торговельної політики Пенні Мордонт набрали 19% та 17% відповідно. Очільниця МЗС Ліз Трасс отримала 15%, а ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох - 12%.

Під час дебатів виникла суперечка між Трасс та Сунаком, який заявив, що пропозиція опонентки про зниження податків є докорінно хибною. Її ідеї він назвав не консервативними, а соціалістичними. Трасс поцікавилася, чому великий план з розвитку країни Сунака не був втілений за 2,5 роки його роботи на посаді міністра фінансів.

Усі п'ять кандидатів відмовилися від ідеї взяти до свого кабміну нинішнього прем'єра Бориса Джонсона, який оголосив про відставку.

Сунак, Мордонт, Баденох і Тугендхат заявили, що не готові до переговорів з Росією на саміті G20.

Трасс наголосила, що протистояти РФ важливо, проте відмовлятися від участі у заходах G20 - контрпродуктивно.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

18 липня Ліз Трасс заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі G20.

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