У Британії обговорюють передачу маєтків російських олігархів українським біженцям

У британському уряді підтримують ідею розмістити українських біженців в палацах мільярдерів-поплічників Путіна.

Таку ініціативу підтримує віце-прем'єр-міністр Великобританії Домінік Рааб.



Як повідомляє The Guardian про це політик повідомив в ефірі радіо LBC.

"Так, абсолютно", - сказав він, відповідаючи на питання чи підтримує ідею конфіскувати майно, що належить російським олігархам, як покарання за вторгнення Москви в Україну.

При цьому він додав, що для такої передачі потрібні правові основи.

"Якщо ми матимемо докази та правову основу, ми це зробимо", - додав він.

Видання також відзначає, що Уряд Великобританії зіткнувся з критикою через занадто повільний підхід до впровадження санкцій проти російських діячів і пов'язаних активів.

Нагадаємо, німецька влада вилучила у російського мільярдера Алішера Усманова супер-яхту вартістю 600 мільйонів доларів.

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