У Британії оштрафували банк США на $68,2 млн за спілкування в чатах WhatsApp між трейдерами

Про це інформує Sky News.

Таким чином великий банківський холдинг США Morgan Stanley & Co International plc (MSIP) порушив правила і заплатив на 68,2 млн доларів штрафу регулятору енергетичного ринку Ofgem.

Повідомлення про транзакції на енергетичному ринку, як пояснюється, здійснювалися гуртовими трейдерами на приватні телефони в порушення правил, спрямованих на захист споживачів, забезпечення прозорості ринку та запобігання інсайдерській торгівлі.

Приватний чат через WhatsApp заборонено трейдерам через використання платформою шифрування. Банки зобов’язані зберігати всі повідомлення та передавати їх регуляторам на вимогу.

"Ofgem виявив, що MSIP має політику, яка забороняє використання WhatsApp для торгових комунікацій, але MSIP не вжив достатніх розумних кроків, щоб забезпечити відповідність своїй власній політиці та вимогам правил", - йдеться в заяві.

Представник Ofgem додав, що штраф посилає сильний сигнал щодо дотримання правил торгівлі: "Неприйнятно, що MSIP не зміг запобігти електронним комунікаціям, які неможливо записати або зберегти. Це загрожує значним компромісом цілісності та прозорості гуртових енергетичних ринків".

Банк MSIP гарантував, що порушення не повторяться.

Британський регулятор енергетичного ринку Ofgem заявив, що покарання було першим у своєму роді та пов’язане з обговореннями WhatsApp у період з січня 2018 року по березень 2020 року.