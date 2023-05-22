Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що робот, який імітує людські суглоби рук і має більше обертів зап’ястя, може робити невеликі точні розрізи, поки хірург керує ним з джойстика.

Також відомо, що хірург Адам Періт, який почав використовувати цю технологію, заявив, що вона повністю відрізняється від старомодних операцій, які робилися в минулому.

За його словами, на цей час робот використовується лише на деяких пацієнтах, але він сподівається, що в майбутньому майже всі торакальні операції виконуватимуться за допомогою робота.

"Після років оперування пацієнтів за власною методикою доводиться повністю переходити на щось нове. Однак плюс у роботі роботизованої хірургії полягає в тому, що їй досить легко навчитися, і ви можете дуже швидко адаптуватися", - додав Періт.

Довідка

Торакальна хірургія – це галузь медицини, яка займається діагностикою та оперативним лікуванням захворювань органів грудної клітини.