У Британії прокоментували можливість відправки своїх військових до України
Віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб назвав малоймовірною відправку військових до України у разі російського вторгнення
Про це повідомляє Sky News.
За його словами, Британія готова підтримувати Україну, проте не відправлятиме до нашої країни своїх військових у разі російського вторгнення.
"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але можу сказати, що ми готові і беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців", - сказав Домінік Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія своїх військових в Україну, якщо Росія здійснить вторгнення на її територію.
Він додав, що Британія буде підтримувати Україну разом з міжнародним співтовариством і союзниками по НАТО.
"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує рушити далі і вторгнутися або встановити маріонетковий режим", - сказав Рааб.
- Нагадаємо, 22 січня Посол у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у разі реальної загрози вторгнення РФ Україна може запросити на свою територію британських військових.
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