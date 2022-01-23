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У Британії прокоментували можливість відправки своїх військових до України

23 січня, 2022 неділя
16:50
війна з Росією Домінік Рааб

Віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб назвав малоймовірною відправку військових до України у разі російського вторгнення

Про це повідомляє Sky News

За його словами, Британія готова підтримувати Україну, проте не відправлятиме до нашої країни своїх військових у разі російського вторгнення. 

"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але можу сказати, що ми готові і беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців", - сказав Домінік Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія своїх військових в Україну, якщо Росія здійснить вторгнення на її територію.

Він додав, що Британія буде підтримувати Україну разом з міжнародним співтовариством і союзниками по НАТО.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує рушити далі і вторгнутися або встановити маріонетковий режим", - сказав Рааб. 

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Велика Британія
російська агресія
британські військові
Домінік Рааб
російське вторгнення
вторгнення в Україну
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