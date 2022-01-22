У разі ескалації Україна може запросити на свою територію військових з Британії, - Пристайко

Про це Пристайко заявив у етері телеканалу "Дом", повідомляє Укрінформ.

За його словами, якщо буде початок активних дій, Україна проситиме все, що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашій території.

"Наприклад, учора мене запитали, чи запросимо ми втрутитися партнерів, таких як Британія, реальними солдатами на українській території, з огляду на те, що нам загрожують збройні сили значно більше, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все, що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, 19 січня заступник британського міністра оборони Джеймс Хіппі повідомив, що Україна отримала від Великої Британії кілька тисяч оборонних легких протитанкових ракет.

20 січня стало відомо, що Велика Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні.

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