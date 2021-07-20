У Британії вперше з березня антирекорд смертей від коронавірусу

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Великій Британії померли 96 осіб від COVID-19. Це найвищий показник у країні з 24 березня, тоді померли 98 людей.

За добу у країні виявили 46,5 тис. випадків COVID-19.

Згідно з даними уряду, захворюваність за останній тиждень зросла на 40%. Повну вакцинацію пройшли вже 68,8% населення.