У Британії вперше з березня антирекорд смертей від коронавірусу
У Великій Британії за добу зареєстрували антирекорд за кількістю смертей через COVID-19 з березня
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У Великій Британії померли 96 осіб від COVID-19. Це найвищий показник у країні з 24 березня, тоді померли 98 людей.
За добу у країні виявили 46,5 тис. випадків COVID-19.
Згідно з даними уряду, захворюваність за останній тиждень зросла на 40%. Повну вакцинацію пройшли вже 68,8% населення.
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