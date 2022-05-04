У Британії зловмисники використали урядову програму для українських біженців з метою шахрайства і домагань, - BBC News

Про це розповіли в BBC News.



"Потенційно небезпечні чоловіки використовують британську схему для розміщення українських біженців, щоб зв'язатися з вразливими жінками", - йдеться в повідомленні.



У березні уряд оголосив, що схема "Доми для України" дозволить будь-кому приймати сім’ю чи особу, якщо вони погодяться на перевірку житла та судимості.



Перед затвердженням кожного "дому для українців" має пройти перевірка Служби розголошення та заборон (DBS) для всіх потенційних хостів, про яких вони знають, включно з тими, які контактують через Facebook.



Але основні перевірки DBS обмежені. Посилені перевірки потрібні лише за наявності дітей.



Це привело до того, що базова перевірка DBS не викликала занепокоєння щодо того, що чоловік у віці 50 років запропонував прийняти молоду українку. Але коли співробітники провели більш детальну перевірку записів соціальних служб, вони виявили на нього численні скарги, в тому числі щодо домашнього насильства та домагань.

Нагадаємо, Оззі Осборн прихистить дві родини українських переселенців у своєму маєтку. Як розповіли Осборни, вони планували зробити це раніше, але зіштовхнулися з бюрократією, що значно загальмувала процес. Шеріл Осборн висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.

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