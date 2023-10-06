У Британії знайшли театр, у якому, ймовірно, грав Вільям Шекспір
Під час ремонту у залі театру "Ратуша святого Георга" в Кінгз-Лінн у Британії знайшли дерев’яні дошки для підлоги, датовані 15 століттям, що може свідчити про те, що на сцені цього театру міг виступати Вільям Шекспір
Про це повідомляє BBC.
"У нас є рахункова книга району за 1592-1593 роки, в якій зазначено, що район заплатив компанії Шекспіра за те, щоб вона приїхала і виступила на цьому майданчику", - розповідає Тім ФіцХігхем, креативний директор театру.
Старі дошки були виявлені під час ремонту, вони були засипані протягом 75 років після заміни підлоги в театрі "Ратуша святого Георга" в Кінгз-Лінні, який є найстарішим діючим театром у Великій Британії, що датується 1445 роком.
У театрі стверджують, Шекспір виступав на цьому майданчику в 1592 або 1593 роках, коли усі акторські трупи залишили Лондон і були закриті через чуму. Тоді театр Шекспіра, вважають дослідники, відвідав Кінгз-Лінн.
Доктор Джонатан Кларка, експерт з історичних будівель заявляє, що кілька дюймів нижче сучасної підлоги, на його думку, знаходяться дошки, які є надзвичайно важливим відкриттям, бо це не тільки найбільша дерев’яна підлога 15-го століття в країні, але і єдиний вцілілий приклад сцени, на якій грав Шекспір.
"Ми знаємо, що ці дошки точно були тут у 1592 році, а в 1592 році, як ми думаємо, Шекспір виступає в Кінгс-Лінн, тож це, ймовірно, поверхня, по якій Шекспір ходив. Це єдиний верхній поверх, який перебуває у своєму первісному стані, де він міг ходити, міг виступати", - каже він.
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