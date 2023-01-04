Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У розвідці нагадали, що 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в окупованому місті Макіївка Донецької області, унаслідок чого загинуло трохи менше сотні росіян.

"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд із розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, будівля розташовувалася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії", - підкреслили в британській розвідці.

За добу 3 січня Росія втратила в Україні 720 військових, 3 безпілотники та систему ППО.

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