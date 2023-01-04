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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 3 безпілотники та систему ППО

4 січня, 2023 середа
08:54
війна з Росією втрати окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 108 910 військових, 1842 безпілотники і 215 засобів ППО

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 4 січня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу ‒ близько 108910 (+720) осіб,
  • танків ‒ 3038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6106 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2039 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4745 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.

  • Упродовж 3 січня ЗСУ уразили 17 районів скупчення росіян та відбили атаки біля 10 міст та сіл.
  • У ніч на 4 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Нікополя.

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