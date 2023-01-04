За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 3 безпілотники та систему ППО
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 108 910 військових, 1842 безпілотники і 215 засобів ППО
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 4 січня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 108910 (+720) осіб,
- танків ‒ 3038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6106 (+6) од,
- артилерійських систем – 2039 (+6) од,
- РСЗВ – 424 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 215 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4745 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.
- Упродовж 3 січня ЗСУ уразили 17 районів скупчення росіян та відбили атаки біля 10 міст та сіл.
- У ніч на 4 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Нікополя.
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