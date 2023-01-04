За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 3 безпілотники та систему ППО

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 4 січня 2023 року Росія втратила:

особового складу ‒ близько 108910 (+720) осіб,

танків ‒ 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6106 (+6) од,

артилерійських систем – 2039 (+6) од,

РСЗВ – 424 (+0) од,

засоби ППО ‒ 215 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1842 (+3),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4745 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані щодо найбільших втрат ворога на різних напрямках уточнюють.

Упродовж 3 січня ЗСУ уразили 17 районів скупчення росіян та відбили атаки біля 10 міст та сіл.

У ніч на 4 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Нікополя.