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Головна війна з Росією У британській розвідці висунули свою версію ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах

У британській розвідці висунули свою версію ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах

29 червня, 2022 середа
08:53
війна з Росією Кременчук, ракетний удар

У розвідці Великої Британії вважають, що росіяни вражають цивільні об'єкти в Україні через брак високоточної зброї та низьку кваліфікацію своїх військових

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці припустили, що ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня міг мати на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт. Там зазначили, що неточність російських ударів з далеких дистанцій раніше вже призвела до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня.

Проте, російське командування не зважає на високий рівень побічної шкоди, коли ухвалює рішення про військову доцільність для удару по цілі.

"Майже напевно, Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню зброї українським військовим на фронт. Дефіцит у Росії сучасної високоточної ударної зброї та професійні недоліки тих, хто планує удари та наводить ракети на цілі, призведуть до нових жертв серед цивільного населення", - констатували у британській розвідці. 

  • 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20

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Краматорськ
Полтавщина
Кременчук
Військові новини
Велика Британiя
ракетний удар
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