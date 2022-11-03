Про це пише The Washington Post.

Фрешвотер-Вест - пляж, на якому за сюжетом кіносаги "Гаррі Поттер" був похоронений ельф Доббі. За сюжетом фільмів, Доббі отримав свободу завдяки подарованій шкарпетці, тому саме цей предмет одягу вірні фанати обрали як підношення улюбленому герою.

За даними National Trast, природоохоронної благодійної організації, яка опікується історичними та екологічними пам’ятками, щороку близько 75 000 людей стікаються на пляж, приносячи подарунок для Доббі, що майже призвело до екологічної катастрофи.

"Такі предмети як шкарпетки, сувеніри та шматки фарби з пофарбованої гальки можуть потрапити в морське середовище та харчовий ланцюг тварин і поставити під загрозу дику природу", — йдеться в заяві благодійної організації.

Уельські чиновники кажуть, що за 12 років з виходу фільму колосальна колекція шкарпеток і розмальованої гальки викликала екологічні проблеми в регіоні. Побоюючись, що екосистема пляжу може постраждати, екологи навіть розглядали можливість знести меморіал. Але після деяких роздумів минулого тижня було прийнято рішення зберегти могилу - із застереженням, щоб фанати більше не залишати подарунків для вбитого ельфа.

"Трест просить відвідувачів робити лише фотографії під час відвідування меморіалу, щоб допомогти захистити ширший ландшафт", — заявляє природоохоронна організація в прес-релізі.

14 жовтня помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Геґріда у серіалі про Гаррі Поттера. Актора не стало на 73-му році життя.

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