Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Слідство попередньо встановило, що граната вибухнула через необережне поводження у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Унаслідок вибуху реабілітолог загинув, його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.

Фото: mvs.gov.ua

Наразі місце інциденту оглядають вибухотехніки, походження боєприпасу встановлюватимуть у ході досудового розслідування.

Фото: mvs.gov.ua

"Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

15 липня вибух пролунав у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету, внаслідок чого загинув 39-річний чоловік. За попередніми даними, вибухнув пристрій не військового призначення.



