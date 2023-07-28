У Будинку профспілок в Одесі вибухнула граната: загинув масажист-реабілітолог, його відвідувача поранено
У Будинку профспілок в Одесі у п'ятницю, 28 липня, у руках масажиста-реабілітолога вибухнула граната, унаслідок чого він загинув, а його відвідувач отримав поранення
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Слідство попередньо встановило, що граната вибухнула через необережне поводження у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Унаслідок вибуху реабілітолог загинув, його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.
Фото: mvs.gov.ua
Наразі місце інциденту оглядають вибухотехніки, походження боєприпасу встановлюватимуть у ході досудового розслідування.
Фото: mvs.gov.ua
"Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 липня вибух пролунав у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету, внаслідок чого загинув 39-річний чоловік. За попередніми даними, вибухнув пристрій не військового призначення.
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