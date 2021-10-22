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У будинок заступника Єрмака у Києві кинули “коктейль Молотова”

22 жовтня, 2021 п'ятниця
09:59
Суспільство

Близько 4-ї години ранку 22 жовтня в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок євроінтеграції

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції

“Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи”, - йдеться у повідомленні.

Зі слів затриманого, адресу потерпілого та вказівки від замовника  він отримував через Telegram. Обіцяли заплатили $4 тис. після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Зазначимо, що заступником керівника Офісу президента України з питань європейської інтеграції є Ігор Жовква.

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Офіс президента
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