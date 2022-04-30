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У бундестазі однопартійці Шредера вимагають дипломатичної ізоляції РФ

30 квітня, 2022 субота
08:39
Світ Бундестаг

Лідер фракції соціал-демократів у бундестазі Рольф Мютценіх виступив за дипломатичну ізоляцію Росії

Про це повідомляє DW

За словами Рольфа Мютценіха "дуже важливо, щоб стратегічні партнери Росії відвернулися від Володимира Путіна. 

"45 держав не засудили напад Росії на Україну, серед них п'ять ядерних держав", - сказав Мютценіх в інтерв'ю Rheinische Post. Він наголосив, що "уряд Путіна має бути ізольованим".

Одним із членів Соціал-демократичної партії Німеччини є Герхард Шредер, який займав посаду канцлера ФРН з 1998 до 2005 року. Зараз він очолює раду директорів Роснафти та займає посаду голови комітету акціонерів "Північного потоку - 2" Nord Stream AG. 

  • 25 квітня прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Хендрік Вюст, який є членом опозиційного Християнсько-демократичного союзу, закликав Соціал-демократичну партію Німеччини почати процедуру виключення із її складу колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. 

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Росія
Німеччина
ФРН
Бундестаг
соціал-демократи
СДПН
режим Путіна
ізоляція Росії
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