У бундестазі припустили відновлення обов'язкового призову
Очільниця комітету з питань оборони бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман від Соціал-демократичної партії припускає, що в Німеччині може бути відновлений призов до війська на тлі напруженої ситуації з безпекою
Про це вона заявила в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.
"У принципі, скасування військової повинності застосовується виключно в мирний час. У випадку напруженості або оборони вона може бути відновлена", – пояснила політикиня, яка ще рік тому виступала категорично проти такого кроку.
Окрім цього, Штрак-Ціммерман заявила, що просто відповідати на це питання "так" чи "ні" – "це занадто недалекоглядно". Але додала, що з огляду на агресію РФ проти України та зміну ситуації з безпекою в усій Європі припинення обов'язкової військової служби може стати кроком, через який доведеться шкодувати.
Водночас додається, що відновлення призову потребуватиме змін у бундесвері: розширення й переобладнання казарм, збільшення інструкторів і військової техніки; крім того, обов'язкова військова служба також поширюватиметься на жінок і буде продовжена до дванадцяти місяців.
Як нагадує видання, минулого тижня новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою призупинення федеральним урядом обов'язкової військової служби у 2011 році. До того більшість випускників шкіл у Німеччині були зобов'язані або відслужити короткий термін в армії, або, як альтернатива, працювати в тій чи іншій формі в цивільному секторі.
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