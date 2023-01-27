Міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає недостатнім фінансування Бундесверу

Про це він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"Цих 100 мільярдів буде недостатньо", - сказав Пісторіус про спеціальний фонд, створений минулого року.

Зокрема Пісторіус вважає, що регулярного оборонного бюджету, який зараз складає близько 50 мільярдів євро на рік, недостатньо в довгостроковій перспективі.

"Я не вважаю, що цього достатньо", - зауважив він.

Глава Міноборони пояснив це, зокрема, необхідністю фінансування заміни техніки та матеріалів, переданих в Україну. Політик назвав питання передачі Україні німецьких винищувачів "червону лініюю".

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"Я думаю, що про це не може бути й мови. Бойові літаки є набагато складнішими системами, ніж основні бойові танки, і мають зовсім іншу дальність і вогневу міць", - сказав Пісторіус.

Водночас він вважає за правильне постачання зброї й танків в Україну, при цьому коштом Бундесверу та якнайшвидше. Однак, додав він: "Танки не стоять десь на полиці, щоб їх забрати, вони потребують час на доставку, і це не три тижні. І боєприпаси не ростуть на деревах", - зауважив Пісторіус, пояснивши, чому Німеччина не зможе доставити танки в короткостроковій перспективі.

Окрім цього, очільник Бундесверу зауважив, що допомога Україні вимагає швидкого закриття прогалин в самій німецькій армії. Для цього треба розбудовувати військову промисловість в Європі, яка виробляла б стандартизовані системи зброї.

Він також назвав помилкою скасування свого часу обов’язкової військової служби.