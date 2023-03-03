Про це йдеться в інтерв’ю RTL.

Штрак-Циммерманн наголосила те, що Україна не потрапила до НАТО "було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель".

Повідомляється, що на саміті 2008 року країни НАТО пообіцяли українцям швидкий вступ. Це не вдалося, бо Меркель і тодішній президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти через "повагу до Росії". Крім того, ексканцлерка захищала своє рішення і після повномасштабного вторгнення.

Особливу відповідальність Німеччини Штрак-Ціммерман покладає на поведінку федерального уряду того часу. Треба стати на бік України після нападу Росії та підтримати її зброєю. Проте, як сказала очільниця комітету з питань оборони, "історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повну неправильну оцінку".

Політикиня не вірить, що війна в Україні може тривати так довго, як Перша чи Друга світові війни.

"Війна точно не триватиме чотири-п'ять років", - сказала Штрак-Ціммерманн і додала, що Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України. - "Путін думає, що ми повні слабаки".