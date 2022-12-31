Ексрадник Меркель назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду останніх років
Радник із зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, зараз – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу
Про це Хойсген заявив в інтерв’ю для видання Welt am Sonntag.
"У 2015 році федеральний уряд ухвалив рішення на користь проєкту німецько-російського трубопроводу, тому що після аварії на реакторі у Фукусімі, в Японії, Німеччина хотіла відмовитися від ядерної енергії, а російський газ був найшвидшим та найдешевшим рішенням", – пояснив він.
Зараз Хойсген визнає, що тоді німецькі політики недооцінили ситуацію, згадуючи зокрема й глузливу реакцію на застереження у 2018 році тодішнього президента США Дональда Трампа про те, що Німеччині загрожує газова залежність від Росії.
Зокрема ексрадник Меркель також вважає, що в Німеччини є "моральне зобов'язання" підтримувати Україну, особливо тому, що Путін розраховує на "зменшення економічної та військової підтримки України з боку США та Європи". Він підтримує постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.
Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.
- 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.
- 29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".
- На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.
- 18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.
- 27 грудня компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб.
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